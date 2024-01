Lotteria Italia, Siena a secco. Ma con il ’Gratta e vinci’ c’è chi porta a casa 100mila euro

Siena, 8 gennaio 2024 – La Lotteria Italia non ha elargito premi a Siena e al territorio provinciale. Eppure la Befana, quasi a voler concedere una prova di appello o un tempo supplementare, ha regalato ugualmente la sua proverbiale calza, anche assai sostanziosa nel contenuto, all’indomani del tradizionale viaggio sulla scopa del 6 gennaio.

La vecchietta, stavolta dalle sembianze della dea bendata, si è fermata a Poggibonsi nella tabaccheria ricevitoria Piero in via della Libertà. Consegnando, tramite Giacomo Guercini, ovvero uno dei figli del titolare Fausto, la somma di ben 100mila euro a una scommettitrice che aveva deciso di tentare la fortuna acquistando una scheda da 20 euro del concorso Miliardario Maxi.

Giacomo Guercini con il tagliando vincente nella sua ricevitoria in via delle Libertà

Grazie alla puntata su uno dei numeri impressi sul tagliando, nel caso specifico il 19, la giocatrice ha visto apparire la somma che gli ha dunque permesso di moltiplicare per 5mila il capitale inizialmente investito. Un colpo, nel vero senso del termine. Dall’incredulità alla conferma del successo e all’esultanza, il passo è stato comunque breve. Sul momento, come a volte accade, non si era manifestata nella sua completezza la portata dell’evento. Da una successiva ricerca è emersa l’affermazione a sei cifre a beneficio della persona che ha cercato un sostegno dalla buona sorte, attraverso un biglietto della lotteria istantanea, fino a ritrovarsi idealmente nelle tasche un bottino dalle proporzioni davvero inaspettate: 100mila euro.

"Una cliente abituale di questa zona", si spiega dal bancone della rivendita, che dopo l’inaugurazione nel 2011 in via della Libertà a Poggibonsi si è trasferita otto mesi or sono nei locali di fianco alla sede originaria. Sempre con la gestione della famiglia Guercini, che è alla guida anche della tabaccheria La Lizza, a Siena in piazza Gramsci. A Poggibonsi altre vincite rilevanti - premi da 50mila euro in quattro occasioni, altri 100mila nel 2020 in periodo di pandemia, 25mila lo scorso ottobre - nello speciale palmarès dell’attività di Fausto Guercini con i figli Giacomo e Lorenzo e con l’équipe delle collaboratrici, tutti impegnati nelle diverse mansioni all’interno di una struttura caratterizzata da sempre anche dall’orario di apertura no-stop al pubblico. Tanto da diventare un riferimento sicuro per gli abitanti di più di un’area, non solo per il quartiere che abbraccia via Montegrappa, via Redipuglia, largo Campidoglio e via del Colombaio.

"Siamo felici per il verificarsi di questi avvenimenti - spiegano dalla ricevitoria - perché al nostro lavoro si unisce la soddisfazione di assegnare riconoscimenti in denaro alle persone, in un momento storico non semplice per alcuno".