Lotteria Italia 2023 2024, i biglietti vincenti e tutti i premi

Firenze, 6 gennaio 2024 – Come da tradizione si tiene oggi, sabato 6 gennaio, l’estrazione dei biglietti vincenti della più nota delle lotteria italiane, la Lotteria Italia. L’estrazione va in onda durante la puntata speciale di Affari Tuoi su Rai1.

Quanti biglietti venduti

Per questa edizione del concorso sono stati venduti il 10% in più di biglietti rispetto al 2022: sono 6,7 milioni, uno ogni 10 abitanti, in tutta Italia. In Toscana c’è stato un incremento del 13,4% delle vendite rispetto all’edizione scorsa. Come riporta Agipronews, sono stati 463,280 i tagliandi staccati nella regione. Bene anche le vendite in Umbria, dove sempre secondo Agipronews, sono stati staccati 132.040 biglietti, il 9,9% in più rispetto allo scorso anno.

Tutti i premi

I premi in palio si dividono in tre categorie: nella prima ci sono cinque premi con il tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro. Poi ci sono i biglietti di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

Come riscuotere i premi

Ci sono 180 giorni per ritirare i premi della Lotteria Italia. Per riscuotere le vincite bisogna:

- presentare il tagliando integro e in originale agli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, oppure

- presentare il tagliando integro e in originale agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario, 56/D, a Roma, oppure

- spedire il biglietto vincente per posta: in questo caso serve una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale).