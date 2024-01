Lotteria Italia, controlla il biglietto. Premi non riscossi per 31 milioni di euro

Firenze, 7 gennaio 2024 - Regola numero uno: controllare sempre il biglietto acquistato. Succede spesso, infatti, che un tagliando vincente della Lotteria Italia non viene verificato. Il 6 gennaio, come tradizione, si è tenuta l'estrazione dei tagliandi e l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024.

Milioni di italiani hanno incrociato le dita sognando uno degli ambitissimi premi. Eppure, nella storia della Lotteria, non sono mancati gli "smemorati", che, pur in possesso di un tagliando vincente, non hanno riscosso la somma in denaro. Negli ultimi vent'anni, dal 2002 in poi, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio.

Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L'ultimo episodio milionario, invece, risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata.

L'abitudine a non controllare a dovere il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nell'edizione 2022 della Lotteria, l'ultima in ordine di tempo: lo scorso anno, la somma totale dei premi non riscossi è stata pari a 618mila euro, 458mila sull'estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri. Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'elenco dei biglietti vincenti: è la "data di scadenza" della Lotteria Italia 2022.

I vincitori hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicandole generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. La Lotteria Italia è regolamentata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne disciplina le modalità di partecipazione, di vincita e di richiesta riscossione sia dei premi.

La storia delle lotterie viene da lontanissimo. A Milano nel 1449 si tenne la prima lotteria italiana: il biglietto costava un ducato. È con gli anni '50 del '900 che il gioco della Lotteria entra nella sua fase più vicina alle lotterie odierne sia nello spirito che nelle finalità. Nel 1955 nasce con decreto del Ministero delle Finanze la Lotteria Italia abbinata a importanti trasmissioni televisive di successo, da "Fantastico" a "Carramba! Che Fortuna", da "Ballando sotto le stelle" a "La prova del cuoco", da "Affari Tuoi" a "Soliti Ignoti".