Lotteria Italia 2024, i premi di terza categoria In Toscana. Biglietti vincenti: serie e numeri

Firenze, 7 gennaio 2024 – Vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati estratti sabato 6 gennaio 2024. E' finito invece in un'area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, acquistato all'area 'Campagna Nord' a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia, alla rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, al Bar della Rocca in via della Rocca 8 (Dal primo premio al quinto, i 5 biglietti di prima categoria vincenti).

BIGLIETTI SECONDA CATEGORIA: CLICCA QUI

Questi invece tutti i premi di terza categoria da 20mila euro:

Biglietti vincenti di terza categoria