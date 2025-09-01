Tucci: "Ora la linea ferroviaria con Firenze diventi una priorità"

"L’adeguamento della linea ferroviaria Siena-Empoli nel piano regionale delle infrastrutture è previsto “dopo il 2027”, ovvero sine die. E di certo l’accordo di governo tra Giani, o meglio tra il Pd e il Movimento 5Stelle, non aiuta". È quanto afferma Enrico Tucci (nella foto), assessore comunale alla mobilità e capolista di Fratelli d’Italia alle regionali.

Tucci riprende quanto affermato nel recente report di Confindustria Toscana Sud sulle infrastrutture, evidenziando perà che "stranamente si sofferma a lungo sulla cosiddetta “lunetta” ferroviaria di Sinalunga che consentirebbe di abbreviare i tempi di percorrenza tra Siena ed Arezzo, ma niente, ripeto niente, dice su possibili collegamenti ferroviari Siena-Roma migliori degli attuali, inesistenti, e neppure sulla stazione dell’Alta velocità Medioetruria. Lacune importanti e nel contempo rivelatrici del report: queste possibilità vengono evidentemente ritenute irrealizzabili e non è una bella notizia per Siena e la provincia".

Per l’assessore, "è indispensabile che la Regione cambi passo sulle ferrovie e che il raddoppio e l’elettrificazione della linea ferroviaria Siena-Firenze diventino una priorità da realizzare quanto prima. Poi andrà riaperta prima possibile la partita della stazione Av Medioetruria con atteggiamento laico, senza campanilismi o uscite estemporanee, come quelle di Giani che si permette, senza competenze, di sconfessare il lavoro svolto da tecnici di prim’ordine, a danno di Siena".