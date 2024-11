Trionfo Pramac, impresa storica. “Casole e la Toscana in cima al mondo”

Casole d’Elsa, 18 novembre 2024 – Pramac è l’emblema, l’archetipo, l’esempio e il simbolo di un’impresa sportiva storica: da Casole d’Elsa al tetto del mondo della MotoGp con Martin.

La Pramac è stata fondata nel 1966 da Mario Campinoti. L’azienda, nonostante l’espansione a livello mondiale, ha sempre tenuto nel senese il primo quartiere generale. “Grande orgoglio e soddisfazione da parte di tutta la nostra comunità – afferma il sindaco di Casole Andrea Pieragnoli –. È veramente una grande giornata di storia non solo per il nostro territorio, ma anche per un’azienda simbolo di Casole. Siamo veramente felici ed abbiamo condiviso questa vittoria proprio qui in azienda”.

Hanno, infatti, festeggiato tutti insieme, dipendenti e familiari. Erano circa 400. Davanti a un maxischermo messo in azienda per l’occasione e che occasione, brindando a un risultato storico. Jorge Martin è campione del mondo: era dal 2001 che non trionfava un pilota di un team non ufficiale e si tratta della prima volta in assoluto nell’era MotoGP. L’ultimo a farcela era stato Valentino Rossi, che 23 anni fa trionfò sulla Nastro Azzurro Honda, team satellite della casa giapponese, nell’allora classe 500.

Il presidente della Regione Eugenio Giani al fianco del team toscano

“Oggi abbiamo deciso di essere qui in rappresentanza di tutta la comunità – continua il primo cittadino di Casole, Andrea Pieragnoli –. Il risultato è, però, di tutto un territorio e sono sicuro che a festeggiare è tutta la Valdelsa ed anche tutta la provincia se non la regione”. Commenta anche il governatore della regione Eugenio Giani. “Grande Paolo Campinoti – afferma Giani –. Orgoglio toscano e amico: con il team Pramac porta un po’ di Toscana in cima al mondo della MotoGP”.

Da ieri pomeriggio, quindi, Casole è la capitale mondiale del motociclismo, entra così ufficialmente anche nella storia dello sport mondiale. La vittoria del mondiale di Jorge Martin nell’ultimo gran premio dell’anno - inizialmente previsto a Valencia ma spostato a Barcellona dopo l’alluvione dei giorni scorsi nella comunità valenciana - consegna al team Pramac il titolo di campione del mondo della Motogp. Un’azienda che porta la denominazione Pramac (acronimo di Paolo Riccardo Alessandro Mario e Adriana Campinoti), che avviò l’apertura a un mercato sempre più internazionale: il maggior portfolio di prodotti venduti ha portato Pramac in 150 Paesi, con 16 sedi operative e 7 impianti produttivi in Europa, Asia e Sud America. Il tutto senza però dimenticare l’origine, la partenza, l’azienda situata in località Il Piano che è sempre rimasta il primo quartier generale. Ora dopo questa impresa storica si pensa al futuro. Di fatto dal prossimo anno la Pramac si staccherà dalla Ducati e si legherà alla Yamaha, però, rimarrà, comunque, legata per sempre al territorio della Valdelsa, infatti, in azienda sono previste anche delle operazioni di aumento della superficie dei locali di Pramac.