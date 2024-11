Casole d’Elsa centro del mondo: Pramac vince il Montomondiale con Martin, festa in fabbrica

Casole d’Elsa (Siena), 17 novembre 2024 – Sono stati in oltre 400 tra dipendenti, loro familiari e residenti ad assistire all'ultima gara 2024 del Motogp sul maxischermo montato nel quartier generale della Pramac, a Casole d'Elsa (Siena), festeggiando poi tutti insieme la vittoria del mondiale del pilota 'di casa', Jorge Martin.

Lo riferisce la stessa azienda che aveva organizzato un open day nello stabilimento senese dedicato alla finale del Motomondiale, per tifare tutti insieme il pilota di Pramac racing primo in classifica e anche scoprire da vicino lo stabilimento, leader nella produzione di generatori elettrogeni e macchinari per la movimentazione logistica, 17 filiali nel mondo e 8 siti produttivi.

Il tifo per Martinez dentro la Pramac nel giorno della vittoria del Montomondiale

Pramac è presente in MotoGp dal 2002 e, dopo aver conquistato l'anno scorso il titolo di Team World Champion, la prima volta di un team indipendente, quest'anno aveva già portato a casa il titolo di Best indipendent team.

La platea segue il Montomondiale nella sede della Pramac

A tifare Martin a Barcellona era presente Paolo Campinoti, erede della famiglia che ha fondato nel 1966 Pramac - oggi di proprietà del gruppo americano Generac -, e oggi ceo di Pramac.

Nel quartier generale a Casole invece presente tra gli altri il corporate general manager Niccolò Borracchini che ha commentato: "Siamo orgogliosi ed emozionati per la vittoria del titolo di World Champion 2024 da parte del nostro team racing e di Jorge Martín. Un risultato straordinario che celebra dedizione, talento e passione. È stato un onore ospitare in azienda oltre 400 persone, riunite per tifare insieme e condividere questo traguardo storico. La risposta da parte della comunità locale e dei dipendenti e delle loro famiglie dimostra l'attaccamento all'azienda e ci dà il senso di quello che facciamo ogni giorno".