Diamante brilla. Piras: "Potrebbe fare il Palio"

Il cavallo della scuderia di Carlo Sanna, Diamante grigio, ieri ha brillato davvero come un gioiello vincendo la quinta corsa spinto da Stefano Piras. Alle sue spalle è arrivato Nino Manca su Dori fortuna che, messa di rincorsa, faceva le bizze ma in pista ha sfoderato un bel motore. Terzo Alessio Giannetti su Dorinda. Al termine della batteria tanti a guardare il mezzosangue di Paolo Giachetti al van e a complimentarsi. "E’ un cavallo che già nella stagione passata aveva dimostrato di essere adatto per questo giochino, io ne ho vinte tre con lui, anche Carlo ci ha vinto. Un soggetto di mole, potente, che al Palio di Siena potrebbe essere un bel debuttante. Di quelli che ti possono fare lo scherzetto", dice Piras. Giusto un attimo di esitazione nella curva prima della dirittura davanti alle tribune: "Mi sono fidato troppo, avendolo montato già lo scorso anno. Ho toccato lo steccato ma nulla di che, non è stato un problema di Diamante". "Sta mantenendo le aspettative finora. Ha tanta testa, bravo al canape, ha dimostrato di avere caratteristiche giuste", commenta Carlo Sanna. "Debuttare nel Palio? Perché no, ha fatto le prove di notte già lo scorso anno, se continuerà ad andare bene può essere uno dei nuovi inserimenti. Non mi piace però sponsorizzare i miei cavalli, preferisco che corrano e si facciano vedere da soli", dice. In provincia Diamante grigio sarà con Piras "ma in Piazza, per ora, penso di montarlo io", aggiunge.

Ieri a Monteroni c’erano i cavalli di Tittia, Anacleto e Fabula che è terza nella prima corsa. Il fantino si rovava con Ilaria a Roma dove si correva il Gran Premio nazionale anglo arabo sulla distanza di 1600 metri. A vincere, facendo il bis dopo il trionfo del 2024, è stato il suo gioiello, Beniamino montato da Maikol Arras, battendo Plutonio da Clodia. Terza è giunta Fauda, sempre della scuderia Atzeni. "E’ un fuoriclasse", l’ha definito Tittia.

La.Valde.