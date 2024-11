MotoGp, Pramac sogna la vittoria. Maxi schermo per i dipendenti

Pramac ha annunciato un evento speciale a porte aperte dedicato ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Domenica 17 Novembre, la sede di Pramac si trasformerà in un luogo di festa per celebrare la gara finale della MotoGP, un appuntamento tanto atteso dagli appassionati di motociclismo e da tutti i dipendenti, pronti a sostenere il pilota di Pramac Racing, Jorge Martín, attualmente primo in classifica. Pramac è presente in MotoGP dal 2002 e, dopo aver concquistato l’anno scorso il titolo di Team World Champion, la prima volta di un team indipendente, quest’anno si è già portato a casa il titolo di Best Indipendent Team. "L’evento – come viene affermato in una nota stampa – rappresenta non solo un momento di svago e aggregazione, ma anche un’importante opportunità per rafforzare il legame tra il gruppo e i suoi collaboratori, confermando l’impegno di Pramac verso un ambiente di lavoro inclusivo e orientato alla valorizzazione delle persone. Sarà allestito un maxi schermo per seguire ogni momento della competizione in diretta, accompagnato da una giornata ricca di attività. Pramac ha pensato anche ai più piccoli, che avranno a disposizione un’area dedicata con giochi e animazioni per intrattenere i bambini, così da permettere ai genitori di godersi appieno l’evento".

I partecipanti avranno l’opportunità di fare un tour della fabbrica e degli uffici e scoprire alcune delle iniziative che Pramac porta avanti. Negli ultimi due anni, l’azienda ha concentrato sforzi nel favorire un abbassamento dell’età media del personale, che si è ridotta di circa il 10%, puntando sull’integrazione di nuovi talenti nell’organico. Dal 2022, Pramac ha assunto 53 giovani under 30. Dal 2023, Pramac ha lanciato il "Study Support Program", un’iniziativa mirata a sostenere le famiglie dei dipendenti con figli iscritti all’università. L’azienda ha erogato 5 borse di studio nel 2023 e 4 nel 2024, con l’intento di incentivare l’accesso allo studio e alleviare le spese familiari. "Tra il 2022 e il 2024 – viene affermato in una nota – il gruppo ha attivato 54 percorsi di stage e tirocini, offrendo a studenti e neolaureati la possibilità di crescere professionalmente e formarsi in un contesto innovativo. Con un tasso di conversione in assunzioni del 71%, Pramac conferma il proprio impegno a investire nel futuro dei giovani talenti. L’azienda ha iniziato i lavori per un ampliamento dello stabilimento di Casole e realizzare una nuova fabbrica di circa 12 mila metri quadri da cui ci si aspetta un’ulteriore crescita occupazionale".

Lodovico Andreucci