Al via la ’Chianti Lovers Week’. Una settimana di appuntamenti: "Ci raccontiamo in un modo nuovo"

Al via da oggi la Chianti Lovers Week, una settimana di appuntamenti e degustazioni diffusi su tutto il territorio toscano per valorizzare il vino Chianti Docg in un modo diverso. Protagonisti saranno infatti ristoranti, enoteche, produttori e spazi culturali in un percorso enogastronomico studiato per valorizzare l’identità di un vino dichiaratamente pop come il Chianti. "Con la Chianti Lovers Week vogliamo raccontare il nostro vino in un modo nuovo, uscendo dai contesti istituzionali per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità – spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. È una festa, certo, ma anche un atto di fiducia verso la vitalità del nostro territorio, verso una cultura del vino che sa evolvere senza perdere le radici. In questa settimana il Chianti sarà ovunque: vicino, accessibile, condivisibile. Proprio come piace a noi".

Scorrendo il fitto programma di appuntamenti con oltre cinquanta eventi in sette giorni, ecco le date previste sul territorio di Siena e dintorni. Giovedì 8 il Chianti Colli Senesi delle aziende San Gregorio di Chiusi e Montechiaro di Siena saranno protagoniste ai Tre Filari in Banchi di Sotto per una degustazione conviviale dal tema "Che fai, te ne privi?".

Venerdì 9 tappa a Montepulciano con il binomio gustoso Chianti & Chianina in scena alla Vecchia Cantina: una serata con protagonista lo street food in abbinamento a calici di Chianti. Sempre venerdì 9 le Tenute Piccini presentano "I love Chianti" nella sede del Geografico di Castellina in Chianti, in località Piazzole, per assaggiare le nuove annate dell’azienda. Ultimo appuntamento in zona senese, domenica 11 a San Gimignano nell’azienda Pietraserena con "La voce dei Colli Senesi", ovvero la degustazione di tre diverse interpretazioni di Chianti Colli Senesi in abbinamento a taglieri di salumi e crostini.

L’evento finale sarà il Chianti Lovers Closing Party, in programma alla Manifattura Tabacchi di Firenze domenica 11, con spettacoli, degustazioni di oltre cento etichette di Chianti Docg e intrattenimento. Tutte le info e modalità di prenotazione a tutti gli eventi previsti sono reperibili sul sito chiantiloversweek.it.

Giovanni Pellicci