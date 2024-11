Casole, conto alla rovescia con la storia. Maxi schermo allestito nella Pramac. I 500 dipendenti seguiranno in diretta

A Casole tutti con il fiato sospeso perché a correre è anche un po’ il paese della Valdelsa. Voleva la vittoria Francesco Bagnaia e vittoria è stata. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, dopo la scivolata nella sprint di ieri, trionfa in Malesia nella gara lunga davanti al suo rivale e attuale leader della classifica, Jorge Martin. Sul podio anche l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Ora il gap tra Martin e Bagnaia è di 24 punti a favore dello spagnolo alla ricerca del suo primo titolo mondiale (gli basterà vincere la sprint per assicurarsi la corona). E il motomondiale si deciderà nell’ultimo gran premio tra due settimane, con ogni probabilità a Barcellona, scelta per sostituire la martoriata Valencia.

A Casole saranno tutti attaccati allo schermo e si preannuncia che nello stabilimento Pramac sarà posizionato un mega schermo con la partecipazione di tutti e cinquecento i dipendenti. Una domenica, quindi, intensa per Prima Pramac Racing al Sepang International Circuit. Jorge Martín ha affrontato il suo primo match point. Una volta iniziata la gara, un incidente alla curva 2 ha costretto tutti i piloti a tornare ai box e cambiare moto, dando ai commissari il tempo di assicurarsi che la pista fosse libera da qualsiasi residuo di benzina. I giri iniziali hanno visto un incredibile duello tra Martín e Pecco Bagnaia, entrambi in lizza per la posizione di testa. Lo spagnolo ha mantenuto il secondo posto, assicurandosi un vantaggio costante in campionato con 24 punti. "Mi sono divertito molto – afferma Jorge Martín –. Per me è un privilegio competere con Pecco, perché ha già vinto due titoli in MotoGP ed è un grande pilota. Ha dovuto correre più rischi, rendendo molto difficile superarlo. È stata una gara che mi è piaciuta e ora non vedo l’ora di tornare a casa, trascorrere del tempo con la mia famiglia e prepararmi per l’ultima gara della stagione". "Non appena ho iniziato a seguire Bastianini, la mia presa sulla moto è cambiata e da quel momento è iniziata un’altra gara – sottolinea Franco Morbidelli –. È stato difficile risalire dal fondo del gruppo. È stata una gara impegnativa resa ancora più complicata dal caldo. Ora avremo un po’ di tempo per riposare prima di affrontare la gara finale". A Casole ed anche in tutta la Valdelsa ed a Siena c’è tanta attesa ed apprensione per i prossimi passi. I ‘tifosi’ intanto si preparano e sicuramente Paolo Campinoti è in preparazione per quest’ultima fase.

L.A.