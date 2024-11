Pramac, ecco il giorno della verità. Titolo mondiale piloti a un passo

Non è finita, la partita decisiva del Mondiale MotoGP si disputerà nella domenica di Barcellona. Ovvero oggi. Pecco Bagnaia vince infatti la Sprint del GP Solidarietà (che ha rimpiazzato il GP Valencia cancellato per l’alluvione), annulla il primo match point iridato di Jorge Martin, terzo dietro Enea Bastianini nella mini gara del sabato, e si giocherà tutto nel GP di oggi dove si presenterà con 19 punti da recuperare allo spagnolo della Ducati Pramac. La MotoGP è arrivata all’atto finale della stagione. È tutto rimandato per oggi, però. Di fatto ieri nello sprint, Casole e tutta la provincia non hanno potuto esultare. Hanno dovuto tenere il fiato sospeso fino ad oggi. Si rimanda, quindi, l’appuntamento tanto atteso dagli appassionati di motociclismo e di tutti i dipendenti di Pramac, pronti a sostenere il pilota di Pramac Racing, Jorge Martín, attualmente primo in classifica. Pramac è presente in MotoGP dal 2002 e, dopo aver conquistato l’anno scorso il titolo di Team World Champion, la prima volta di un team indipendente, quest’anno si è già portato a casa il titolo di Best Indipendent Team. Jorge Martín alla vigilia dello sprint aveva avuto modo di dire: "Sono soddisfatto di oggi perché abbiamo provato diverse mescole per raccogliere più informazioni possibili per il resto del weekend. Mi sento a mio agio sulla moto e abbiamo identificato i dettagli che devono essere regolati per domani. Questo è importante". Una giornata, quindi più complicata quella di oggi, ma la speranza è l’ultima a morire. A Casole, come in tutta la provincia se non la Toscana, saranno tutti attaccati allo schermo e si preannuncia una domenica intensa per Prima Pramac Racing. Oggi in sostanza è il giorno della storia. A Casole ed anche in tutta la Valdelsa ed a Siena c’è tanta attesa ed apprensione per questa giornata. I ‘tifosi’ intanto si preparano e sicuramente Paolo Campinoti è in preparazione per quest’ultima fase. Bagnaia d’altro canto ha fatto una gara alla perfezione: scatta benissimo al via, si porta in testa e detta il ritmo senza mai stare in ansia. Se la gioca contro un Martin che ci ha provato in avvio, tirando un’accelerata decisiva a Pecco alla prima curva, ma che si è dovuto guardare soprattutto da Bastianini che lo ha fatto impensierire. Martin, forse, ha capito, che non era il caso di prendersi dei rischi eccessivi e incatena un terzo posto che gli lascia ampie chance per oggi. Chi vivrà vedrà.

Lodovico Andreucci