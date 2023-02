Terremoto oggi a Siena, una mattina di nuove scosse. Danni contenuti

Terremoto a Siena, magnitudo 3.5 la scossa più forte. Gente in strada per la paura. Scuole chiuse

Siena, 9 febbraio 2023 – La paura è stata tanta, ma fortunatamente non si registrano né feriti né danni significativi agli edifici pubblici e privati. È il bilancio dello sciame sismico in Toscana (qua le ultime notizie), dopo il pesante (magnitudo 3.5) terremoto a Siena di ieri, mercoledì 8 febbraio.

È lo stesso sindaco di Siena Luigi De Mossi a fare il punto della situazione nel pomeriggio di oggi. “È tutto sotto controllo – ha spiegato il primo cittadino –. Non risultano feriti tra la popolazione, né danneggiamenti significativi al patrimonio pubblico e privato. Non si segnalano problemi alla rete dei servizi essenziali (gas, luce, acqua), né all’ospedale che è regolarmente aperto, né alla rete viaria o di trasporto”.

"Ho parlato col sindaco De Mossi che mi ha detto di alcuni danni nel tribunale, senza nessun riscontro sul piano umano, e di qualche crepa che stanno segnalando da vari edifici ma la situazione è tranquilla”. Così invece ha fatto sapere il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

I danni nelle abitazioni sono stati riscontrati in alcune abitazioni, in particolare nella zona sud del centro storico. A tal proposito l’assessore Apolloni ha sottolineato: “In effetti in alcune abitazioni private sono state riscontrate delle crepe. Immagino che i cittadini interessati si rivolgeranno a tecnici di fiducia per tutte le verifiche della stabilità”.

Come riporta il sito Ingv.it, sono state una quindicina le nuove scosse di terremoto oggi, sopra magnitudo 2.0. La prima, avvertita in modo distinto dalla popolazione e per la quale è stato evacuato il Palazzo di Giustizia, è avvenuta alle 08:19. La scossa è stata di magnitudo 2.8, con epicentro a 2km est da Siena, a una profondità di 8 km. Poi un’altra, di magnitudo 2.5, alle 09:11, sempre epicentro a Siena, profondità 8 km. Infine un’altra, di magnitudo 2.6 alle 10:06.

Tutte scosse di assestamento, e più lievi di quella di ieri sera, quando alle 21:51 Siena è scesa in strada per la forte scossa che ha fatto tremare tutta la città.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ieri ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiusa anche la Torre del Mangia, in piazza del Campo, e la scalinata del Duomo. Chiuse anche le due università. L’Università per Stranieri di Siena ha fatto sapere anche per domani le sedi d’Ateneo saranno chiuse con l’attività che ripartirà il 13 febbraio.