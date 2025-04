"Taglio del Fondo ordinario ci ha messo in difficoltà con gli impegni a budget"

Nella sua relazione di accompagnamento al consuntivo 2024, il rettore Roberto Di Pietra ha sottolineato la flessibilità e la resilienza dell’amministrazione oculata "che, a fronte degli eventi imprevisti e dei provvedimenti normativi che hanno messo a rischio la tenuta dei conti, ha saputo rispondere in maniera efficace. Abbiamo cercato di tracciare una traiettoria che, basata su quanto accaduto nel corso dell’esercizio 2024, permettesse di guardare con serenità la situazione economico-finanziaria del nostro Ateneo ed iniziare a pensare a come implementare le linee di sviluppo futuro già in essere nel nostro budget 2025-2027". L’oculatezza nella spesa di quest’anno dunque chiama in causa anche i dubbi sul prossimo Ffo 2025, nonostante le rassicurazioni del ministro Bernini.

Il rettore ha presentato ieri il conto economico insieme alla direttrice generale Beatrice Sassi, al delegato al bilancio Pasquale Ruggiero e alla pro- rettrice vicaria Donata Medaglini. "La riduzione del Ffo 2024 - ha spiegato Di Pietra – ha messo in grossa difficoltà la possibilità di realizzare la programmazione contenuta nel budget del 2024. Difficoltà accentuata dal fatto che la comunicazione di tale riduzione è avvenuta a settembre, con molti dei processi di spesa già avviati".

Il rettore ha posto l’accento sulla dimensione dell’utile libero, destinabile a finanziare la spesa non vincolata. Che risulta di circa 1,5 milioni di euro (da 7,2 milioni): "Per poter implementare processi di sviluppo è necessario individuare ulteriori spazi di efficientamento nei processi di spesa, oltre che all’incremento delle risorse finanziarie non derivate, da raccogliere attraverso la partecipazione a bandi e all’incremento del conto terzi".