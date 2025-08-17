Storni molesti in via Montegrappa: "Subito interventi anti-degrado"

Non perde di attualità a Poggibonsi il problema collegato alla marcata presenza di storni di uccelli in via Montegrappa. In particolare nella porzione conclusiva di una strada che termina poi nella superficie di largo Campidoglio, nelle vicinanze della rotatoria per l’immissione dei veicoli verso il ponte sul torrente Staggia. Una questione che puntualmente si riaffaccia e che è stata esaminata anche in occasione degli incontri pubblici fra la sindaca Cenno, la Giunta e i residenti. Tutto all’interno del calendario dell’iniziativa, voluta dalla stessa amministrazione, denominata La città insieme. Non si tirano indietro, gli abitanti di una superficie che comprende anche delle parti di via della Libertà e di via Redipuglia, nell’indicare a La Nazione le criticità dello scenario.

Alcuni rappresentanti di un rione densamente popolato, descrivono in questo modo la situazione: "Ampie fette di marciapiede in corrispondenza dei pini, sul lato sinistro di via Montegrappa, seguendo la direzione delle auto, sono invase dal guano. Gli automobilisti non parcheggiano più in quel punto le vetture, che divengono come si può comprendere un ‘bersaglio’ costante, specie in determinate fasi dell’anno. È la sporcizia che si accumula sul camminamento a creare disagi – sostengono – fra gli abitanti e fra quanti si trovano a passare a piedi da lì. Ci auguriamo che possano essere compiuti interventi efficaci a beneficio della vivibilità del quartiere, senza che a prevalere siano rumori, cattivi odori o altre problematiche".

E infine: "Riteniamo giusto per esempio l’impiego dei dissuasori, strumenti appositi per allontanare i volatili nel quadro di una soluzione che possa rilevarsi idonea. Al momento però non sono da evidenziare dei risultati concreti, da quel profilo. E così le difficoltà restano".

Fin qui le rimostranze della comunità locale. Con l’auspicio di esiti capaci di modificare un non semplice contesto, che finisce per provocare dei periodici malumori a Poggibonsi tra via Montegrappa e le strade limitrofe.

Paolo Bartalini