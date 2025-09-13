Solidarietà, una serata per la Misericordia

Un altro passo importante quello dell’associazione culturale Aria Nuova Montalcino e MotoClub Montalcino, due realtà di aggregazione importanti del territorio, che decidono di collaborare con una delle più importanti istituzioni cittadine come la Misericordia. L’Associazione culturale Aria Nuova Montalcino e il Moto Club Montalcino, infatti, uniscono le forze per organizzare una serata all’insegna della solidarietà, con l’obiettivo di sostenere la Misericordia di Montalcino, realtà da sempre fondamentale per la comunità locale, ed importante soprattutto come soccorso ed aiuto per tutti i cittadini.

L’iniziativa è intitolata "Uniti per la Misericordia" e si terrà venerdì 26 settembre presso il Centro Chelucci di Montalcino, con lo scopo di donare parte del ricavato a supporto delle attività della Misericordia. La serata inizierà con una cena e continuerà successivamente con un Dj set accompagnato da cocktail bar "un’occasione per stare insieme e contribuire ad una causa importante", affermano i vertici dell’associazione.

"Abbiamo deciso di collaborare per offrire qualcosa di concreto alla comunità – dichiarano gli organizzatori dell’evento e rappresentanti delle due associazioni–; la Misericordia rappresenta un punto di riferimento imprescindibile e crediamo che iniziative come questa siano un modo per ringraziare e sostenere chi ogni giorno si mette al servizio degli altri". Un bellissimo evento rivolto a tutta la cittadinanza ilcinese, dove partecipare non vuol dire solo vivere una serata di festa, ma anche dare un aiuto concreto ad un’istituzione che si impegna con dedizione a stare al fianco dei cittadini.

Matteo Cappelli