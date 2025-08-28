Società della Salute. I soci approvano il bilancio all’unanimità

Dopo l’adozione del bilancio consuntivo 2024 da parte della giunta della Società della Salute, lo scorso 22 luglio, è arrivato l’ok all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, composta dai 15 Comuni della Zona Senese e dall’Asl Sud Est. Il risultato è un utile di 414 euro e pertanto in sostanziale parità. Il risultato di esercizio è stato raggiunto nonostante un aumento generalizzato dei costi, in primis il rinnovo del contratto per il personale delle cooperative sociali, e il verificarsi di fenomeni in parte inediti per il territorio senese, come il rilevante afflusso di migranti dal sudest asiatico ai quali è stata garantita l’accoglienza. Da rilevare, inoltre, un aumento di Codici Rosa, ai quali la SdS ha garantito protezione e accoglienza.

Nel quadro di un costante aumento del bisogno, cui si aggiunge un progressivo impoverimento della popolazione, sono aumentate le compartecipazioni in favore dei cittadini con Isee bassi, la SdS "è riuscita a mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi degli anni precedenti – si legge nel testo diffuso –, anche grazie ad un’opera costante di monitoraggio su un andamento economico che ha presentato scostamenti non del tutto prevedibili rispetto a quanto preventivato. Si sottolinea, infine, che il rapporto fra servizi ricevuti e risorse versate è rimasto il medesimo degli anni passati: per ogni euro versato, i Comuni della Zona Senese ricevono indietro circa 2,5 euro in servizi".

Il bilancio del Consorzio fa registrare un valore della produzione di oltre 25 milioni di euro, con un notevole aumento rispetto a quello dell’anno precedente che si attestava sui 14 milioni di euro. La differenza è motivata, principalmente, dall’assunzione della gestione della quota sanitaria trasferita dalla Regione in favore dei cittadini non autosufficienti e disabili ospitati nelle residenze dedicate.

Per il resto, il Consorzio ha continuato a svolgere i tradizionali servizi nelle aree disabilità, non autosufficienza, minori e famiglie, inclusione. "Nonostante l’aumento significativo delle spese, legato all’inflazione e al rinnovo dei contratti, e pur in presenza di una crescita continua e significativa della domanda di servizi (sono state prese in carico oltre 3.500 persone o nuclei familiari), la Società della Salute Senese ha continuato a garantire risposte di livello elevato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, mantenendo una quota di contribuzione da parte dei Comuni fra le più basse della Toscana – commenta il presidente Giuseppe Gugliotti –. Merito, da una parte, della professionalità della struttura che ha saputo intercettare contributi esterni; dall’altra, della natura stessa del Consorzio che, con integrazione fra sociale e sanitario, consente una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse, sempre più scarse. Il risultato finale è che, in ogni comune, il rapporto fra servizi erogati e quota versata è rimasto di 2,5".

"Il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio – aggiunge il direttore Lorenzo Baragatti – rappresenta la sintesi tra capacità di soddisfazione dei bisogni della popolazione e gestione adeguata delle risorse a disposizione".