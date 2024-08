Siena, donna uccisa con un colpo di fucile: arrestato il compagno

Siena, 11 agosto 2024 – E’ stato arrestato il 26enne compagno della colombiana Yuleisy Manyoma, 33 anni, morta nella camera da letto della sua abitazione raggiunta in fronte da un colpo di fucile maneggiato dal 26enne. L’arma, secondo quanto accertato dalla Polizia e spiegato dalla Procura in una nota,era detenuta illegalmente dal giovane che, per questo e in quasi flagranza di reato, è stato arrestato. Proseguono le indagini, resta la pista dell’episodio accidentale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al momento dello sparo il giovane aveva in mano il fucile «mentre i due si trovavano soli nella camera da letto». In quel momento «nell'immobile si trovavano, in diverse stanze, altre persone» spiega la procura in una nota. Il 26enne è anche «indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero».