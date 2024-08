“I vicini hanno sentito lo sparo”. Donna trovata morta in casa, con lei c’erano i familiari

Siena, 10 agosto 2024 – Sarebbero stati i vicini a sentire lo sp aro e a chiamare le forze dell’ordine. E’ quanto emerge dalle primissime ricostruzioni di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Siena, dove una donna è stata trovata morta in casa per le conseguenze di un colpo di arma da fuoco.

La 31enne, di origini straniere, in quel momento si trovava in casa in compagnia di alcuni familiari. La polizia sta indagando e al momento non esclude nessuna ipotesi, dall’omicidio al gesto volontario. Tra queste c’è anche quella che possa essersi trattato di un tragico incidente.

Il fatto è accaduto in Strada del Villino, nella zona di Porta Pispini. Erano le 15.38 quando il 118 è intervenuto dopo le telefonate di allarme. Sul posto l’automedica di Siena e un’ambulanza della Pubblica Assistenza senese. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna ma le ferite erano troppo gravi