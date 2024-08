Donna trovata morta in casa con un colpo di arma da fuoco

Siena, 10 agosto 2024 – Una donna di 31 anni di origini straniere è stata trovata morta in casa con un colpo di arma da fuoco. Accade a Siena, in Strada del Villino. Erano le 15.38 quando il 118 è intervenuto dopo le telefonate di allarme.

L'esterno dell'abitazione dove la donna è stata trovata morta a Siena (Lazzeroni)

Sul posto l’automedica di Siena e un’ambulanza della Pubblica Assistenza senese. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna ma le ferite erano troppo gravi. Sono intervenute anche le forze dell’ordine. Si cerca di capire cosa sia avvenuto e tutte le piste vengono valutate, dall’atto volontario all’omicidio. Lo sparo sarebbe stato udito chiaramente dai vicini di casa. Sono stati loro a dare l’allarme.

La donna in quel momento, dicono le forze dell’ordine, non era sola in casa. Ci sarebbero stati altri familiari. A intervenire è stata la polizia, su richiesta del 118. Gli agenti delle Volanti hanno effettuato il primo intervento, poi è arrivato anche personale della Squadra mobile.