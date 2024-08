Siena, muore per un colpo di pistola, “E’ partito per errore mentre familiare maneggiava arma” La tragedia in un sabato d’estate in un’abitazione in città. La vittima è una trentunenne che è stata raggiunta alla testa. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del 118. Indagini della polizia coordinate dal magistrato Niccolò Ludovici