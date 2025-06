Siena capitale italiana dell’entomologia. Oltre 500 studiosi e 14 incontri scientifici

Esperti di entomologia, la disciplina che studia gli insetti, sono riuniti a Siena per il XXVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia. Dopo l’apertura, che si è tenuta nella sede di via Mattioli, con i saluti del rettore Roberto Di Pietra e della direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita Lucia Morbidelli e con la lettura inaugurale del professore emerito Romano Dallai, i lavori proseguono nella sede di San Miniato dell’Università. L’evento, in collaborazione con la Società Entomologica Italiana e con l’Accademia nazionale italiana di Entomologia, riunisce a Siena oltre 500 studiosi della disciplina, rendendo la città, per una settimana, la capitale italiana dell’entomologia. Il comitato organizzatore, formato dai membri del Laboratorio di Zoologia sistematica ed evolutiva del Dipartimento di Scienze della Vita, ha individuato 14 sessioni scientifiche, con interventi programmati di studiosi di prestigio nazionale e internazionale. Gli interventi senesi riguardano lo studio dell’evoluzione dell’ultrastruttura degli spermatozoi, la biodiversità del suolo, la genetica e genomica del coleottero giapponese Popillia japonica. Premiata la miglior tesi di dottorato, del dottor Davide Nardi.