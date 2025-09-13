Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Siena
Scuole sempre più in sicurezza. Alla elementare 'Pieraccini' finito l'adeguamento sismico
13 set 2025
MARCO BROGI
Cronaca
  Scuole sempre più in sicurezza. Alla elementare 'Pieraccini' finito l'adeguamento sismico

Scuole sempre più in sicurezza. Alla elementare 'Pieraccini' finito l'adeguamento sismico

Portato a termine anche l'efficientamento energetico. Un investimento da 3,5 milioni

Portato a termine anche l’efficientamento energetico. Un investimento da 3,5 milioni

Portato a termine anche l’efficientamento energetico. Un investimento da 3,5 milioni

Alunni e insegnanti più sicuri in classe in caso di terremoto. All’immediata vigilia del suono della campanella, previsto per lunedì, torna finalmente disponibile senza il cantiere, a Poggibonsi, la scuola elementare Gaetano Pieraccini, che riapre i battenti dopo due anni di lavori per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio. L’intervento in questione ha riguardato la parte più datata dell’immobile ed è stato finanziato con i 3,5 milioni di euro arrivati nell’ambito del ‘Cantiere Toscana’ promosso dalla Regione attraverso i contributi del Cipess. Il completamento dei lavori, che di fatto consente ad alunni e insegnanti di riappropriarsi di tutti gli spazi, un traguardo veramente importante, sarà salutato stamani alle 8,30 alla presenza della dirigente scolastica Maresa Magini, della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, e dell’assessora all’Istruzione e alla cultura Elisa Tozzetti, del presidente della Regione Eugenio Giani. "Grazie a tutti e tutte coloro che hanno lavorato a questo risultato, agli uffici, alla Regione Toscana, alla passata amministrazione- afferma Cenni- Grazie alla comunità scolastica per la collaborazione che ci ha permesso di gestire al meglio un cantiere importante mantenendo l’attività didattica all’interno dell’edificio". E infine: "L’intervento è oggi ultimato e ci restituisce una scuola migliorata, più sicura e adeguata alle esigenze della comunità scolastica e di tutta la comunità- conclude la sindaca.

L’anno scolastico inizia con un’altra buona notizia: è sulla rampa di lancio a Poggibonsi la realizzazione della nuova scuola elementare in via Aldo Moro. Un’opera all’avanguardia sotto vari punti di vista che costerà 11 milioni di euro: fondi reperiti grazie a un bando ministeriale per le scuole innovative vinto dal Comune. La nuova scuola sorgerà nell’area adiacente alla Leonardo da Vinci e sarà inserita nel paesaggio riproponendone forme e colori. Scendendo nei particolari del progetto, sarà composta da tre volumi principali con una serie di collegamenti tra spazi interni ed esterni e una relazione continua tra didattica e gioco, natura e edificio. Il primo blocco ospiterà le aule, i relativi servizi, le sale docenti, l’atrio/agorà in diretta comunicazione con lo spazio circostante. Nel secondo blocco ci saranno i laboratori e un auditorium. Auditorium e palestra (che troverà posto nel terzo blocco) saranno utilizzabili anche in orario extrascolastico, a disposizione dell’intera comunità. Ma ora tutte le attenzioni sono per il taglio del nastro dei lavori alla elementare Pieraccini. Quest’anno il ritorno sui banchi sarà più bello del solito.

