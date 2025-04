Scacciapensieri, presto l’addio al semaforo

È iniziato il conto alla rovescia per la rimozione, dopo anni di disagi, del semaforo in strada di Scacciapensieri. Se non ci saranno problemi, entro la metà del mese di maggio si concluderanno i lavori e la viabilità potrà tornare a scorrere regolarmente, con il vantaggio del consolidamento della strada e degli adeguamenti per agevolare l’ingresso all’istituto Ricasoli. Martedì 22 sarà nuovamente istituito il divieto di transito nella strada dalle 8 alle 18, per completare l’ultimo intervento e dare così il via alla parte di rifinitura dell’intervento.

Sarà consentito raggiungere possibili destinazioni insistenti sulla strada, a monte e a valle dell’area del cantiere, accedendo rispettivamente dal lato Sp 408 di Montevarchi / strada delle Tolfe o dal lato via Orlandi / viale Bracci. Ai residenti o a coloro che sono diretti alle strutture presenti nel tratto interessato dai lavori, sottolinea l’amministrazione, "saranno consentiti ingressi e uscite dalle proprie destinazioni solo previa autorizzazione e assistenza del direttore dei lavori o del direttore operativo e con l’ausilio di movieri a terra, così da garantire il corretto svolgimento dei lavori, ma soprattutto la piena sicurezza degli stessi utenti della strada".

Nell’ordinanza, inoltre, si legge: "La segnaletica temporanea di cantiere impiegata su strada sarà collocata e dislocata in idonea sequenza e perfettamente visibile, in entrambi i sensi di marcia, con il procedere dei lavori".