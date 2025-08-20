Saluto speciale al maresciallo. Francesco Damora

Nella grande festa del Palio di Piancastagnaio un saluto speciale per un uomo delle istituzioni che per 23 anni ha fatto la storia del paese dedicandovi i momenti più belli e diventando, insieme alla sua famiglia, un cittadino di Piancastagnaio. Il comandante della stazione dei Carabinieri di Piancastagnaio maresciallo Francesco Damora lascia il comando della Caserma Pianese dopo il trasferimento presso la Caserma dei Carabinieri di Scandicci. E’ stato per molti anni a Piancastagnaio, con i due figli nati e cresciuti proprio nel paese Amiatino al quale resteranno per sempre molto legati.

La festa del Palio Pianese ha avuto momenti di particolare e significativa vicinanza e partecipazione all’Arma dei Carabinieri che prima del saluto ufficiale al Maresciallo Francesco Damora, ha visto nuovamente come ormai da tre anni, il meraviglioso spettacolo del gruppo equestre dei Carabinieri a cavallo che hanno omaggiato il paese di Piancastagnaio con il tradizionale saluto alle autorità e la rievocazione della carica di Pastrengo. Poi alla presenza del sindaco Franco Capocchi, del comandante della Compagnia dei Carabinieri Giuseppe Rotella, e della dottoressa Ilva Sapora già capo del cerimoniale di Palazzo Chigi, il saluto della comunità al Maresciallo Damora visibilmente commosso con la consegna di una targa ricordo e lo scrosciante applauso del pubblico numeroso.

Giuseppe Serafini