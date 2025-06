Arezzo, 28 giugno 2025 – Dopo circa due anni, trasferito il Maresciallo dei Carabinieri, Salvatore Pane.

Il saluto del sindaco Mario Agnelli.

"Il saluto e il doveroso ringraziamento al Maresciallo Ordinario Salvatore Pane che seppur per un breve periodo ha prestato il suo servizio presso la Stazione Carabinieri di Castiglion Fiorentino in qualità di Vice Comandante, lasciando un ottimo ricordo a chi ha avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui. Gli auguriamo le migliori soddisfazioni professionali nel nuovo incarico che assumerà dalla prossima settimana presso la Legione Carabinieri Campania".

Sono questi i saluti e ringraziamenti anche via social del sindaco Mario Agnelli al Maresciallo dei Carabinieri Salvatore Pane che proprio oggi lascia Castiglion Fiorentino per vivere una nuova esperienza in Campania, per la precisione a Torre Annunziata.

“Ringrazio tutti i cittadini per aver costruito insieme una rete di fiducia” ha detto, poi.

Ieri sera il saluto con il sindaco Mario Agnelli alla presenza del Maggiore della Compagnia Carabinieri di Cortona oltre ai suoi colleghi.

"Porterò con me un bellissimo ricordo di Castiglion Fiorentino, con la certezza che il mio cuore rimarrà per sempre legato a questa città, partendo dalla piccola famiglia che ho trovato in caserma e dal proficuo rapporto instaurato con le istituzioni per il bene comune. Lascio l'incarico con la consapevolezza di aver dato tutto il mio contributo, augurandomi di aver fatto un bel lavoro e di aver lasciato un buon ricordo nella comunità" continua il Maresciallo dei Carabinieri Salvatore Pane.

Il sottufficiale, arruolatosi nell'Arma nel dicembre 2016 e laureatosi in Scienze Giuridiche presso la Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze, arriva a Castiglion Fiorentino nel mese di novembre del 2023 dopo aver prestato prima servizio a Roma nei quartieri di Tor Vergata e Tor Bella Monaca, per poi assumere l'incarico di Comandante di Squadra presso il 14esimo Battaglione a Vibo Valentia.

E proprio oggi, dopo circa due anni, lascia Castiglion Fiorentino per Torre Annunziata.