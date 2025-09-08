Ruzzi della Conca. Il Mar Nero è più forte. Ecco il terzo successo

Il Mar Nero trionfa ai Ruzzi 2025 e porta a casa la seconda Conca in tre anni. La terza nel palmares. Nella finalissima con la contrada della Fornace si è vista subito la differenza in campo. I ragazzi allenati da capitan Massimo Paolucci hanno iniziato col botto la gara, partendo subito con un secco 6 a 0. La gara non è mai stata in discussione, nonostante alcuni tentativi di recupero della Fornace guidata da Marco Cherubini. Ma gli errori dei giocatori giallorossi sono stati troppi, causati dal pressing nerazzurro. Tutti bravi i neo campioni del Mar Nero che hanno festeggiato fino a tarda notte. Eccoli: Emilio Morinelli, Stefano David, Alessandro Cossa, Matteo Ciocoiu, Daniele Paolucci, Federico Ferretti, Dante Della Marta (mandarino), Gianluca Lorenzoni (vice capitano) e il citato Massimo Paolucci (capitano). Alla finalissima si è arrivati dopo un torneo molto intenso e bellissimo dal punto di vista tecnico. Nella prima partita il Granocchiaio, la contrada col più alto numero di Conche vinte nella storia dei Ruzzi, ha sfidato il Mar Nero in un match tiratissimo. I nerazzurri si sono imposti a fatica sui biancoverdi per 12 a 10. Nella gara successiva Sottogrottone e Biffe hanno dato ad un altro spettacolo di emozioni con scambi lunghissimi e colpi al volo che è terminato col punteggio di 12 a 9 per i gialloneri. La partita più intensa è stata certamente la semifinale tra Mar Nero e Sottogrottone, che hanno dato vita a un incontro strepitoso, come poche volte si è visto ai Ruzzi. I gialloneri guidati da Andrea Della Ciana, grazie a un super Francesco Natali Tanci, si sono trovati ad un certo punto ad avere 3 match point ma sono stati recuperati punto su punto dal Mar Nero che col batticuore e col punteggio di 13 a 12 ha raggiunto la finalissima col Sottogrottone. Nel pomeriggio si è svolto anche il bellissimo corteo storico con centinaia e centinaia per le vie del paese. Tutto si è concluso in gloria, picio e vino, per dirla alla chiusina, con quasi 2.000 coperti fatti tra sabato e domenica al ristorante di contrada e ai locali annessi assieme a musica, giochi e balli. Oggi 8 settembre la santa messa in onore della Natività di Maria e la santa processione serale della Madonna per le vie di Chiusi Scalo. Appuntamento al 2026.

Massimo Montebove