Rubano una bambola, calzini da bimbi e si dileguano tra i turisti

Furto di bambole griffate da collezione e di alcune paia di calzini nel negozio per bambini del centro storico di San Gimignano. E’ stato il bottino di due giovani ladruncole (viste nel filmato che è stato poi acquisito dalle forze dell’ordine) di un inedito furto avvenuto alla vetrina del negozio da bambini del centro messo in piedi e con sacrifici da una giovane coppia delle torri. Dall’esame delle telecamere si vedono le due ladre che infilano una bambola nel borsone da viaggio. Quando i titolari dell’attività se ne sono accorti hanno subito fatto denuncia agli uomini dell’Arma.

Le giovani sarebbero andate a colpo sicuro prima curiosando nella vetrina a cielo aperto e senza battere ciglio hanno controllato il valore e la marca della bambola e dei calzini per poi mettere gli oggetti nel borsone che portavano a tracolla. Poi si sono allontanate, con tutta calma, facendo perdere le tracce tra la folla di turisti che anima una giornata settembrina nella città delle Torri.

La titolare stava lavorando al computer mentre le ladre mettevano a segno il loro colpo. In paese nelle strade e nelle piazza non è mancato il passa parola fra un negozio e l’altro e massima attenzione per questo singolare furto. Sarebbe opera di giovani presumibilmente italiane che si sono sapite muovere con estrema destrezza per le vie del centro di San Gimignano. Tra i commercianti ora è scattato l’allarme soprattutto da parte di coloro che espongono la merce all’esterno dei locali.

Romano Francardelli