Siena, cambia la raccolta rifiuti. Isole ecologiche interrate e 380 cassonetti smart

Siena, 9 aprile 2025 – Nuova riorganizzazione della raccolta rifiuti nel comune di Siena. Il progetto partirà a maggio e procederà in modo graduale fino a fine anno, sviluppandosi per step. A conclusione del 2025 la città avrà nuovi cassonetti smart, alcuni dei quali dedicati esclusivamente al vetro, disposti in modo strategico. “Si tratta di un tema sentito dalla cittadinanza – ha commentato il sindaco Nicoletta Fabio –. Si tratta di un percorso lungo tutto il corso dell’anno; invito la cittadinanza a fare presente quelle che sono le proprie esigenze e perplessità, ma mi rendo conto che il progetto mette in gioco esperienze e competenze consolidate in grado di indirizzare, con la consapevolezza della particolarità della nostra città”.

La sostituzione degli attuali cassonetti partirà dalle zone esterne del centro storico, dove verranno progressivamente sostituite le vecchie postazioni di raccolta con nuove batterie di cassonetti moderni, funzionali ed esteticamente curati, per agevolare il conferimento dei rifiuti. Disporranno infatti di sistemi di apertura più pratici, per facilitare il conferimento dei rifiuti. “L’intervento rappresenta un passo importanti per la gestione dei rifiuti in città – ha commentato l’assessore all’Ambiente e al decoro urbano Barbara Magi –. Vogliamo rendere Siena ancora più pulita e vivibile. I nuovi cassonetti saranno più moderni e performanti, e richiederanno anche un metodo di svuotamento diverso. Dietro a questo cambiamento c’è un grande lavoro tecnico che i nostri uffici, insieme a quelli di Sei Toscana, stanno portando avanti. L’obiettivo è migliorare il servizio e la qualità della differenziata, riducendo anche l’impatto visivo e ambientale delle postazioni di conferimento”.

I nuovi cassonetti prevederanno anche un conferimento separato del vetro dal multimateriale, e sono predisposti per essere utilizzati anche con l’attuale Sei Card. “Dovremo però valutare se reintrodurla e con quale finalità – ha dichiarato Magi –: potrebbe servire solo per il monitoraggio dei conferimenti oppure potremmo decidere l’introduzione della tariffa puntuale. L’obiettivo è quello di garantire parità tra gli abitanti del centro storico e quelli delle zone esterne”.

A completamento dell’intero progetto sono in corso anche studi di fattibilità per l’installazione di isole ecologiche interrate tramite fondi Pnrr pari a un milione, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’impatto visivo e migliorare l’efficienza del servizio. “La collaborazione con il Comune è fondamentale – hanno sottolineato Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana e il direttore generale Gianluca Paglia –. Stiamo lavorando per migliorare la raccolta differenziata non solo in termini di quantità ma anche di qualità, in modo da incrementare effettivamente le percentuali di materiali avviati a riciclo”.