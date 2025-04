Nuovi cassonetti e porta a porta. Radicofani, cambia la raccolta rifiuti

"Aumentare la qualità della differenziata attivando il porta a porta nel centro storico e mettendo a disposizione dei cittadini nuovi contenitori di raccolta caratterizzati da una maggiore volumetria, miglior modalità di conferimento, un elevato standard qualitativo e un design moderno anche al fine di migliorare il decoro". È quanto si annuncia in una nota stampa: "L’amministrazione comunale di Radicofani, in collaborazione con Sei Toscana, è pronta ad avviare la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. Il nuovo servizio coniugherà la raccolta stradale a cassonetto e quella porta a porta che servirà le utenze residenti nel centro storico".

"Siamo fra i comuni più virtuosi dell’intero ambito, con la differenziata che è ormai costantemente sopra al 75% – dice il sindaco Francesco Fabbrizzi –. L’obiettivo adesso è quello di aumentare sempre più la qualità dei rifiuti raccolti così da permetterne un maggior avvio al riciclo. Con i nuovi cassonetti e il porta a porta nel centro storico avremmo un sistema più efficiente, funzionale e comodo".

Le utenze residenti dentro il centro storico saranno servite dalla raccolta porta a porta. Dal primo al sette di aprile, sarà a disposizione il punto di ritiro del kit (composto da sacchi, mastelli e materiale informativo) in via del Maccione che sarà aperto: martedì 1 e mercoledì 2 aprile, dalle 8 alle 13:30; giovedì 3 e venerdì 4 aprile, dalle 13:30 alle 19; sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 9 alle 13 e lunedì 7 aprile dalle 8 alle 13:30. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta dei rifiuti) e un documento di identità.

A partire da lunedì 14 aprile si procederà con la rimozione progressiva delle attuali postazioni di raccolta presenti su tutto il territorio e l’installazione di nuovi contenitori stradali, sempre ad accesso controllato, che saranno utilizzabili con la 6Card già in possesso dei cittadini.

Per illustrare a tutti i cittadini i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’amministrazione comunale, insieme a Sei Toscana, ha organizzato due incontri pubblici che si terranno mercoledì 9, alle 18, al Centro Paas. di Contignano e alle 21 al Teatro comunale di Radicofani.