Punto Digitale Facile, ecco i servizi. Aperto fino a dicembre: la mappa

Punto Digitale Facile attivo sia allo sportello fisso dello Spic in Palazzo Comunale (aperto dal lunedì al venerdì, 9-12:30) sia tramite gli sportelli mobili distribuiti nelle frazioni. Per la precisione si sono registrati 1050 accessi unici e un totale di 1172 accessi al servizio. La maggior parte delle richieste di supporto ha riguardato i servizi collegati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma numerosi cittadini si sono rivolti al Punto Digitale anche per l’attivazione o la gestione dello SPID e per l’accesso ai servizi comunali online, in particolare iscrizioni e gestione dei servizi scolastici come mensa e scuola.
"Questo progetto – dichiara il sindaco Michele Angiolini – ha registrato un bel successo nella comunità, rispondendo concretamente alle esigenze di chi si trova di fronte a strumenti digitali non sempre immediati. Il Punto Digitale Facile ha accompagnato e continua ad accompagnare cittadini di ogni età, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e rafforzando il dialogo con l’Amministrazione comunale".
Il servizio proseguirà fino a dicembre sia allo Spic presso il Palazzo Comunale, che con aperture pomeridiane (ore 14-18) distribuite nel territorio, secondo il seguente calendario:
- Biblioteca Comunale: martedì 2 settembre, martedì 7 ottobre, martedì 4 novembre, martedì 2 dicembre.
- Ex Scuole di Valiano: giovedì 4 settembre, giovedì 9 ottobre, giovedì 6 novembre, giovedì 4 dicembre.
- Ex Macelli Montepulciano: martedì 9 settembre, martedì 14 ottobre, martedì 11 novembre, martedì 9 dicembre.
- Centro Civico di Stazione: giovedì 11 settembre, giovedì 16 ottobre, giovedì 13 novembre, giovedì 11 dicembre.
- Centro Civico di Gracciano: martedì 16 settembre, martedì 21 ottobre, martedì 18 novembre, martedì 16 dicembre.
- Centro Civico di S. Albino: giovedì 18 settembre, giovedì 23 ottobre, giovedì 20 novembre, giovedì 18 dicembre.
- Centro Civico di Abbadia: martedì 23 settembre, martedì 28 ottobre, martedì 25 novembre, martedì 23 dicembre.
- Centro Civico di Acquaviva: giovedì 25 settembre, giovedì 30 ottobre, giovedì 27 novembre.