Punto Digitale Facile, ecco i servizi. Aperto fino a dicembre: la mappa

Punto Digitale Facile attivo sia allo sportello fisso dello Spic in Palazzo Comunale (aperto dal lunedì al venerdì, 9-12:30) sia tramite gli sportelli mobili distribuiti nelle frazioni. Per la precisione si sono registrati 1050 accessi unici e un totale di 1172 accessi al servizio. La maggior parte delle richieste di supporto ha riguardato i servizi collegati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma numerosi cittadini si sono rivolti al Punto Digitale anche per l’attivazione o la gestione dello SPID e per l’accesso ai servizi comunali online, in particolare iscrizioni e gestione dei servizi scolastici come mensa e scuola.

"Questo progetto – dichiara il sindaco Michele Angiolini – ha registrato un bel successo nella comunità, rispondendo concretamente alle esigenze di chi si trova di fronte a strumenti digitali non sempre immediati. Il Punto Digitale Facile ha accompagnato e continua ad accompagnare cittadini di ogni età, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e rafforzando il dialogo con l’Amministrazione comunale".

Il servizio proseguirà fino a dicembre sia allo Spic presso il Palazzo Comunale, che con aperture pomeridiane (ore 14-18) distribuite nel territorio, secondo il seguente calendario: