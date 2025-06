Poggibonsi: turismo ‘potenziato’. L’ufficio torna in centro e più servizi

L’Ufficio turistico di Poggibonsi torna in centro, con un orario apertura più ampio, avvalendosi del sostegno dei volontari della Pro Loco, degli studenti del Roncalli e dell’Università per Stranieri di Siena. Oltre che, naturalmente, del personale del Comune, dal referente dell’Ufficio, Fabrizio Calabrese, al collaboratore, Lorenzo Cenni. Sede al piano terra del Palazzo comunale, con ingresso da piazza Cavour. Dopo l’anteprima del 12 giugno in occasione della Notte Bianca voluta dall’Associazione ViaMaestra Centro commerciale naturale, ieri mattina è avvenuto il taglio del nastro (nella foto). L’accoglienza ai turisti è iniziata già qualche minuto prima del momento inaugurale. Un impegno assunto dall’amministrazione poggibonsese. La sindaca Susanna Cenni ha ringraziato la Pro Loco e quanti hanno lavorato per il traguardo.

"Torniamo in centro – ha aggiunto l’assessora al turismo Lisa Valiani – con l’affaccio sulla piazza e sulla via Maestra. La novità, un ufficio di informazione e accoglienza turistica in collaborazione con una realtà esterna. L’obiettivo è accrescere il servizio, prima di tutto ampliando l’apertura. Un orario sperimentale, per poi valutare eventuali modifiche e aggiustamenti". Agli orari ordinari della settimana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17,30), si unisce l’apertura del fine settimana: il venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, ogni sabato sia al mattino che al pomeriggio e la domenica mattina per i mesi di luglio, settembre, ottobre 2025. La Pro Loco è intervenuta con il presidente Giancarlo Becattelli e con i consiglieri dell’associazione: "Siamo soddisfatti - spiegano - di questa esperienza. Abbiamo contattato gli studenti che hanno dato la loro disponibilità ad affrontare questa nuova avventura che dà loro la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi. Giovani che uniscono gentilezza e capacità. Un lavoro di squadra che mette insieme competenze culturali e digitali per accogliere al meglio i visitatori". "Un team – conclude l’assessora Valiani - che avrà il compito di restituire ai turisti il patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico della città e del territorio con la varietà di percorsi a piedi e in bicicletta. Centralità all’ufficio per agevolare anche la permanenza in città".

Paolo Bartalini