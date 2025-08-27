Ponte di Bellavista: svolta!. E’ stato firmato il contratto di appalto per fare i lavori

Novità nella vicenda del Ponte sulla strada regionale Cassia a Poggibonsi, nella zona di Bellavista. Firmato ieri mattina il contratto tra la Provincia di Siena e la ditta che si è aggiudicata l’appalto integrato per la realizzazione del nuovo viadotto all’altezza del chilometro 249 dell’arteria, nel territorio comunale di Poggibonsi. La consegna dei lavori, si fa sapere nella nota ufficiale della Provincia, avverrà lunedì prossimo 1 settembre, in attesa però poi di quello che dovrà essere l’effettivo, sospirato avvio del cantiere seguendo i vari passaggi previsti. Temi sui quali era intervenuta anche la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, nella seduta del Consiglio comunale di circa un mese fa. Entro sessanta giorni la ditta incaricata come da contratto dovrà realizzare e consegnare la progettazione esecutiva dell’opera di collegamento particolarmente attesa come si può comprendere dalle comunità del circondario, si parli di Bellavista, di Staggia Senese e delle località limitrofe, a quasi quattro anni dall’ordinanza di interruzione datata 25 settembre 2021, del traffico veicolare per ragioni di sicurezza. "L’iter – si spiega ancora dalla Provincia di Siena - proseguirà quindi secondo le tempistiche previste per legge e per contratto fino all’esecuzione dei lavori". È intervenuta in proposito la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti: "So quanto sia importante e attesa questa opera dalle comunità di Staggia Senese e di Bellavista - afferma - che in questo periodo ho anche avuto modo di incontrare insieme alla sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni. Quello di oggi è un passo in avanti fondamentale. Su questa, come su altre opere strategiche, abbiamo attivato un monitoraggio costante per garantire che l’iter proceda secondo le tempistiche previste, con l’obiettivo di restituire al territorio delle opere sicure e funzionali nei tempi contrattuali". Si fa presente anche, come già avvenuto nei mesi scorsi, che la Provincia di Siena e il Comune di Poggibonsi, attraverso il personale dei propri uffici competenti in materia, monitoreranno lo stato di avanzamento dell’opera per il rispetto delle tempistiche previste per i diversi passaggi burocratici in programma.

Paolo Bartalini