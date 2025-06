Ponte di Bellavista a Poggibonsi: "Si va avanti, ora c’è la sentenza"

Ponte di Bellavista a Poggibonsi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana. Così è stato stabilito dal Consiglio di Stato, in relazione all’aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del ponte sulla strada regionale Cassia all’altezza della frazione di Bellavista. Struttura chiusa, come si ricorderà, per ragioni di sicurezza il 25 settembre 2021 e demolita undici mesi dopo, in previsione di una nuova costruzione del viadotto, importante collegamento tra Poggibonsi e le due principali frazioni, Bellavista e Staggia Senese. Un iter già di per sé complesso che aveva conosciuto una fase di impasse per via della vicenda dei ricorsi al Tar e poi al Consiglio di Stato in materia di lavori per la realizzazione dell’opera. Dopo la sentenza del Tar che si era espresso a favore dell’operatore economico escluso dalla gara sbloccando, di fatto, la procedura di aggiudicazione dell’appalto, c’era stato l’appello al Consiglio di Stato contro tale sentenza. Ieri è arrivata dunque la sentenza definitiva con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la sentenza del Tar, consentendo alla Provincia di Siena di concludere le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto integrato per l’esecuzione dei lavori. Un quadro assai articolato, che produce adesso un risultato, rimuovendo di fatto gli ostacoli suI cammino.

In simultanea con il pronunciamento, sono arrivate le dichiarazioni della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni in seguito alla comunicazione della Provincia di Siena: "Si chiude una fase di stallo durata quasi un anno". Temi che la sindaca, insieme anche alla presidente della Provincia Agnese Carletti, aveva esaminato nei mesi esaminato con gli abitanti di Bellavista in incontri pubblici. "Il Consiglio di Stato si è pronunciato e il percorso può andare avanti". Queste le parole della sindaca in seguito alle novità comunicate dalla Provincia di Siena. "Adesso è importante che la Provincia proceda rapidamente ad affidare l’appalto integrato per l’esecuzione dell’opera", aggiunge Cenni. "Noi manteniamo alto il nostro impegno per monitorare l’andamento dei lavori per la progettazione e per la ricostruzione del ponte in modo da garantire qualità dell’opera e rispetto delle tempistiche previste e dare alla popolazione prima possibile - conclude Cenni - una infrastruttura adeguata". Novità attese dai residenti e dai titolari di attività economiche da tempo alle prese con i disagi collegati agli eventi iniziati quasi quattro anni or sono.

Paolo Bartalini