Poggibonsi ‘sposa’ la filosofia del green

Poggibonsi sposa la filosofia ‘green’. L’obiettivo è duplice: combattere l’inquinamento e ridurre i consumi di energia elettrica. A breve nel piazzale antistante gli uffici comunali di via Alessandro Volta, l’edificio che per tanto tempo è stato la sede del Tribunale, sarà realizzato dall’amministrazione comunale un parcheggio fotovoltaico. I lavori sono stati assegnati in questi giorni alla ditta Ctr Impianti elettrici di Prato e costeranno 93 mila euro. "L’ intervento – spiega il Comune – si inserisce all’interno di un più ampio obiettivo di sostenibilità e efficienza energetica degli immobili comunali".

Le pensiline fotovoltaiche sono soluzioni innovative per ottimizzare gli spazi e generare energia elettrica pulita. Queste sofisticate coperture sono progettate appositamente per trasformare la luce solare in elettricità, offrendo benefici significativi sia in ambito residenziale che in contesti pubblici. Tra l’altro, da qualche anno è alimentato da pannelli fotovoltaici anche il Politeama, uno dei primo teatri sostenibili della provincia di Siena, con notevole risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento e bollette molto più leggere per il Comune, proprietario della struttura.

L’obiettivo dell’intervento è l’autosufficienza dell’edificio. Dopo il Politeama, fotovoltaico in arrivo. dunque, anche al parcheggio degli uffici comunali di via Volta. Inoltre, sempre in materia di lotta all’inquinamento, sono state istallate negli ultimi tempi numerose centraline di ricarica per i mezzi elettrici in vie, piazze e parcheggi del capoluogo e delle frazioni.

