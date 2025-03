Piccoli consigli per risparmiare una risorsa indispensabile

Sicuramente l’acqua è una risorsa assai preziosa per la vita sulla Terra. In Europa, il consumo medio per famiglia al giorno è di 144 litri. La cifra è tre volte superiore a quella stabilita per le esigenze umane di base. La maggior parte dell’acqua consumata a livello domestico è impiegata per WC e per igiene personale e solo una parte minima per bere e cucinare.

Ecco alcuni suggerimenti utili per risparmiare l’acqua:

1-Riparare le perdite e utilizzare rubinetti e docce a basso flusso.

2-Lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e usare l’acqua corrente solo per il risciacquo.

3-Scegliere la doccia piuttosto che la vasca.

4-Non lasciare scorrere l’acqua quando ci laviamo i denti o facciamo la barba.

5-Utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico per rendere efficace ogni ciclo di lavaggio.

6-Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta o di lavaggio delle verdure per bagnare le piante e l’acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro da stiro.

7-Raccogliere l’acqua piovana per pulire la casa o irrigare i giardini.

8-Non innaffiare durante le ore più calde della giornata, quando l’acqua evapora rapidamente.

Per sensibilizzare sull’importanza del risparmio idrico dobbiamo partire dalle giovani generazioni, già in molte scuole ci sono progetti dedicati alla conservazione di questo bene prezioso. Abbiamo di fronte la grande sfida di garantire entro il 2030: acqua pulita per tutti! Dobbiamo impegnarci per garantire "l’oro blu" alle generazioni future.