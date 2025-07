"C’è rischio di pioggia nelle ore del pomeriggio"

Che sarebbe stato caldo nei giorni del Palio nessuno dubitava. Infatti è stato raggiunto il nuovo record di caldo mensile in città. I 38,1° registratI lunedì a Siena battono il record di 37,2° del giugno 2019 e 2022. Ma se al ’bollore’ ormai si sono tutti abituati, i contradaioli non vogliono sentir parlare di pioggia, dopo quanto accaduto nel 2024. E lo slittamento di entrambe le Carriere. "Stante gli ultimi aggiornamenti dovremmo vedere diverse celle temporalesche interessare il Senese, con fenomeni in ogni caso piuttosto localizzati e di difficilissima individuazione geografica. Pertanto risulta al momento pressoché impossibile stabilire se sarà interessato il centro cittadino o i quartieri limitrofi o solo i comuni che circondano la città", spiega Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’.

Importante anche l’ora delle possibili precipitazioni che nel 2024 sembravano attendere proprio il momento clou di avvicinamento alla Carriera. "L’orario in cui i fenomeni potrebbero interessare la città sono quelli che vanno dalle ore 15 circa alle 19, con solitamente un primo interessamento delle zone collinari intorno alla città. Al momento diciamo che – spiega Sonnini – la probabilità di pioggia è intorno al 40%-50%, con fenomeni che sulla carta non sembrano essere duraturi ma piuttosto veloci, con qualche raffica di vento forte nei temporali più intensi e qualche locale episodio di grandine possibile. Il parziale cedimento del campo di alta pressione sarà sufficiente ad attivare una vivace instabilità pomeridiana nella giornata di oggi, con addensamenti cumuliformi che dalle zone appenniniche tenderanno poi ad interessare anche le zone interne centro-meridionali". Impossibile dunque stabilire se davvero pioverà. E’ il Palio delle 4 verdi, ci si può attendere di tutto.

La.Valde.