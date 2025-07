"Seguivamo già Shardana. Ares è un buon cavallo"

"Tornare al Palio dopo la vittoria dell’agosto scorso rende sicuramente più leggeri? Sicuramente è un’emozione ma il Palio è sempre Palio e bisogna cercare di guardare tutti i lati. E questo è quello che faremo", le parole del capitano della Lupa Giulio Bruni. Che ha mantenuto il profilo basso in questi quattro giorni lavorando a forgiare un’accoppiata molto interessante perché unisce le qualità di un cavallo esperto, come Ares Elce che aveva fatto esultare i lupaioli all’assegnazione, alla grande voglia di vincere e di fare bene di un fantino che vuol diventare protagonista del Palio: Shardana.

L’accoppiata cavallo-fantino che è più cresciuta? Che spicca, insomma?

"Non credo che ce ne sia una sopra a tutte ma che ci siano, in generale, delle buone accoppiate. Quindi non è ancora troppo leggibile questa Carriera".

La scelta di Antonio Mula detto Shardana?

"Lo abbiamo seguito da qualche anno, abbiamo deciso di dargli questa occasione".

Preoccupati per la rivale Istrice?

"Quando si corre con l’avversaria in Piazza bisogna sempre stare attenti. Non si può mai escludere niente nel Palio e va considerato tutto".

Ares Elce è un bel cavallo.

"Ares Elce è un buon cavallo, ha alle sue spalle alcuni Palii. Dunque esperto. Shardana è un fantino che adesso è al secondo Palio (ha esordito nel Valdimontone il 2 luglio 2022, ndr). Quindi come si dice nel Palio ’cavallo giovane, fantino vecchio’. E viceversa".

Un po’ di preoccupazione per quello che è accaduto fra i canapi con Comancio?

"Chiaro ci sono stati alcuni segnali che potrebbero dare un po’ di preoccupazione. Speriamo che la situazione sia migliorata e soprattutto che continui a migliorare ancora".

Shardana alle previsite al Ceppo, quando si chiedeva se il lotto avrebbe fatto la differenza per sperare in una monta aveva detto: "Di sicuro i cavalli aiutano a mettere le cose a posto, vediamo cosa succede".

Proprio così. Adesso si trova ad avere un’occasione della vita su un cavallo importante e in una Contrada che negli ultimi anni ha dimostrato di trasformare in oro ciò che tocca.

La.Valde.