Pianese, l’augurio di Capocchi e Vagnoli

Alla vigilia del primo incontro casalingo di campionato in serie C che la Pianese affronterà domenica alle 18 contro il Carpi, il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi e l’assessore allo sport Claudia Vagnoli hanno inviato alla società bianconera e alla squadra un caloroso messaggio. "Un grandissimo in bocca al lupo – scrive Capocchi – alla squadra, allo staff, alla società e ai tifosi che seguono questa grande squadra. Un pensiero speciale non può che essere rivolto al suo grande presidente Maurizio Sani, un eccezionale presidente capace di trasformare i sogni in progetti e i progetti in realtà. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte accompagnando questa crescita. Abbiamo ottenuto recentemente un finanziamento importante che ci permetterà nei prossimi mesi la realizzazione di ulteriori migliore nel nostro campo di giuoco, come la nuova sala stampa e la palestra efficiente e attrezzata. Non posso che augurare un nuovo anno calcistico all’insegna della competitività e che possa regalarci ancora emozioni, divertimento e perché no qualche altra soddisfazione importante sostenuta dalla passione dei tifosi e la garanzia di un grande presidente quale è Maurizio Sani".

"Sono fiduciosa nella nuova squadra che ha iniziato il campionato di serie C e che scenderà in campo contro il Carpi, sotto la guida del nuovo allenatore Alessandro Birindelli – è il messaggio augurale dell’assessora allo sport Claudia Vagnoli – e credo dimostrerà tutto il suo valore e la determinazione nel campionato. Un augurio quindi allo staff, a tutti i giocatori e ai nostri tifosi e sostenitori perché veramente sia un anno pieno di soddisfazioni".