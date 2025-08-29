Nudo in mezzo alla strada: "Un camion l’ha evitato. Si era accovacciato"

di Laura ValdesiSIENAUn uomo nudo, in mezzo alla carreggiata in aperta campagna, ha rischiato di venire investito dai pochi mezzi (per fortuna) a quell’ora in transito su una delle strade più belle e panoramiche del sud senese. Il tratto che da Torrenieri porta verso il piccolo borgo di Montisi. "Erano le sei, stava albeggiando", racconta la donna che transitava in macchina ed ha assistito alla scena.

"Una situazione assurda, incredibile. Ad un certo punto mi sono accorta che un camion, circa 200 metri più avanti rispetto alla mia vettura, ha compiuto uno scarto improvviso. Come quando si evita un ostacolo sulla carreggiata. Ho pensato che potesse trattarsi di un animale selvatico, non è raro incontrarli in questa strada. Si notava una macchia scura perché non c’era ancora molta luce in quel momento", ricostruisce gli istanti drammatici la giovane. In realtà era un uomo, accovacciato in mezzo alla strada. L’incontro a dir poco singolare è avvenuto nel tratto più vicino a Torrenieri, rispetto a Montisi.

"Quando si è alzato in piedi è apparso tutto chiaro. Una persona adulta, apparentemente giovane, un italiano con forte probabilità. Quando sono passata con la macchina ha alzato le mani, quasi come a scusarsi di trovarsi lì", spiega la donna. Che non si è fermata a chiedere se aveva necessità di aiuto. Facilmente comprensibile il motivo. "Di questi tempi, con quello che accade, ero sola, in una zona di campagna e isolata. Ho avuto molta paura", ammette. L’uomo si è messo a correre in mezzo alla carreggiata, completamente nudo, poi l’automobilista ha proseguito perdendolo di vista.

Era disorientato, magari dopo una serata di eccessi? Oppure era una scommessa? O faceva tutto parte di un gioco pericolosissimo, per dimostrare il coraggio, a cui altri assistevano da più lontano? Anche perché l’uomo è poi svanito nel nulla. La sua presenza è stata segnalata anche sui social però quella strada, specie all’alba, non è molto transitata. Tutt’altro. E chi è passato di lì per andare a lavoro, magari un’ora e mezzo più tardi, non ha trovata ovviamente traccia di quella presenza inquietante.