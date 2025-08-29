Stazione degli autobus. Nuovi atti vandalici

Nuovi atti vandalici sotto la stazione degli autobus a Colle. È quanto pervenuto alla nostra redazione da parte di un lettore. Ancora episodi di vandalismo nella parte bassa di Colle. Questa volta i fatti si sono verificati pochi giorni fa nella zona del parcheggio sotterraneo sotto via Bilenchi, proprio al di sotto della stazione degli autobus e a due passi da piazza Arnolfo. Ignoti hanno danneggiato alcune macchine parcheggiate con degli estintori. Ciò è avvenuto durante la notte.

Non è purtroppo la prima volta che episodi di questo tipo si registrano in città. La zona bassa di Colle è da tempo teatro di atti vandalici, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando l’area diventa meno frequentata. In passato, infatti, erano già state prese di mira altre zone sensibili, come il parcheggio nella zona de La Fabbrichina, anch’esso danneggiato più volte da ignoti. In quest’area, però, si sono ridotti gli atti vandalici a seguito dell’installazione di telecamere e della presenza costante di sorveglianti.

La situazione sta diventando preoccupante, almeno per una parte di cittadinanza. Nessun allarme o allarmismo, solo cronaca di fatti. "La preoccupazione nasce – afferma un residente di via di Spugna, strada nelle vicinanze del parcheggio – anche perché colpisce luoghi di pubblico interesse e servizi fondamentali per la cittadinanza, come i parcheggi e i nodi del trasporto urbano. I cittadini chiedono maggiori controlli e interventi tempestivi per garantire sicurezza e decoro. Perché altrimenti cresce il malumore tra chi quotidianamente si trova a dover convivere con le conseguenze di questi gesti irresponsabili".

Naturalmente i carabinieri della stazione di Colle saggiamente guidati dal luogotenente Giuseppe Annunziata rimangono vigili sul territorio.

Lodovico Andreucci