Piancastagnaio. Ieri mattina i funerali di Luigi Vagaggini

I funerali di Luigi Vagaggini, ex sindaco di Piancastagnaio per un decennio, e presidente del Parco museo minerario dell’Amiata si sono svolt’ ieri alle 10 e 30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina a Marciana dell’Elba. Una cerimonia sobria che ha però visto una grande partecipazione di gente, amministratori, cittadini del comune Elbano dove lo stesso Vagaggini era stato sindaco per quindici anni.

Era presente il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi con una ampia delegazione di amministratori e cittadini che dopo la grande partecipazione popolare di lunedì sera presso lo spazio aperto ‘Dante Cappelletti’ ha voluto essere presente per dare al Sindaco Vagaggini il saluto sincero e il ringraziamento per gli anni di servizio all’intera comunità e al suo paese di nascita.

"Una cerimonia completamente scevra da infrangimenti e frasi di circostanza – ha commentato il sindaco Franco Capocchi al suo ritorno a Piancastagnaio – e i numerosi presenti, famigliari, autorità cittadine, colleghi ed amministratori pubblici – hanno rinnovato una profonda amicizia e una gratitudine verso Luigi Vagaggini per i numerosi ruoli ricoperti in veste di pubblico amministratore, che ha sempre dato il massimo ed ha sempre inciso in modo positivo e fattivo in favore di uno sviluppo ed il miglioramento delle comunità amministrate. Ancora un ringraziamento dunque per un’impegno che ovunque ha lasciato – ha concluso il sindaco Franco Capocchi – un’incancellabile segno della sua irripetibile volontà e personalità".

Giuseppe Serafini