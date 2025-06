Per il bar del Politeama riapertura con novità

Una riapertura con numerose novità, da oggi, per il bar del Politeama in piazza Fratelli Rosselli a Poggibonsi. Il locale del centro storico sarà a disposizione dei clienti in orario continuato dalle 9 alle 23, sette giorni su sette e assume la denominazione di Buralli Caffè del Teatro. Questo in virtù della nuova gestione del marchio Buralli, realtà alquanto conosciuta nel comparto delle pasticcerie - presente a Lucca, terra di origine, e anche a Prato e a Marina di Massa - che si è aggiudicata il bando di gara pubblicato nei mesi scorsi. Una partenza in due momenti per l’attività: adesso una riapertura con una sorta di rinnovamento "ordinario" della superficie per l’intera stagione estiva. Seguirà un cambiamento totale, a cominciare da novembre, con il via alla vera e propria attività di pasticceria targata Buralli, sempre negli spazi di fianco al Politeama.

Una impostazione diversa, se non un’autentica svolta, con pasticceria, caffetteria e piccola ristorazione. E senza turni di riposo settimanale, sulla base delle scelte indicate dal noto gruppo dolciario della Lucchesia - un percorso di circa settanta anni nel settore - pronto a mettersi all’opera per la comunità di Poggibonsi e per quanti arriveranno in zona. Attese a breve scadenza, intanto, delle novità anche per quanto riguarda il bar del Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi. In corso infatti le manifestazioni di interesse per la gestione provvisoria della struttura, da parte di operatori economici impegnati nel circondario della Valdelsa. Secondo le previsioni in circolazione, tra non molto emergeranno i connotati del team che nel periodo estivo garantirà l’apertura del locale di Poggio Imperiale.

