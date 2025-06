’Con il naso in mostra. Percorso olfattivo’ alla scoperta della città

L’Archivio di Stato di Siena aderisce ad ’Archivissima – la notte degli archivi’, il festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici. Ieri, in collaborazione con la Biblioteca Briganti di Siena, l’Archivio di Stato ha proposto ’Con il naso in mostra. Percorso olfattivo’, cammino esperienziale, culturale e sensoriale tra passato e futuro della città di Siena: dalle antiche carte del fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Scala alle creazioni dell’artista contemporanea Primarosa Cesarini Sforza.

Le prestigiose opere fanno parte della mostra ’Il Giardino di Carta Il filo e il segno. Assemblaggi, innesti e libri-diario’, che si dipana nelle tre sedi dell’Archivio di Stato, della Biblioteca Briganti e del Santa Maria della Scala, giunta con questo evento al finissage. Le opere sono create tramite innesti di stoffe, foglie e rametti vegetali, ispirati dall’antica coltivazione di piante officinali e medicamentose a uso della spezieria del Santa Maria per la cura di viandanti e malati. L’evento è iniziato nelle sale espositive dell’ex Spedale e della Biblioteca Briganti, per poi percorrere l’antica via dei Pellegrini e concludersi in Palazzo Piccolomini dove si sono osservate opere appositamente create per la mostra allestita all’interno dell’Archivio di Stato di Siena.

Questa particolare visita, guidata dalla curatrice della mostra Beatrice Pulcinelli, dalla direttrice dell’Archivio di Stato di Siena Cinzia Cardinali (foto), è stata concepita come un percorso tra passato e futuro, accompagnato da suggestioni sensoriali a cura di Gloria del Dottore, date dalle essenze aromatiche evocate dalle opere dell’artista che sarà presente.

Gloria del Dottore della Profumeria Nella (Sinalunga) ha guidato il percorso olfattivo in dialogo con le altre voci femminili prestando la propria competenza per fornirci una lettura non convenzionale e intrigante dell’opera di Primarosa Cesarini Sforza.