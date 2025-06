Scuola, rush finale. Ultima campanella per 33.674 studenti. Ma 4.364 hanno l’esame

Sta per suonare l’ultima campanella - martedì prossimo - dell’anno scolastico, ma le fatiche non finiranno per tutti: nella nostra provincia ci sono 4.331 bambini e ragazzi (di cui 1.551 a Siena) attesi alla prova di fine ciclo di studi, vale a dire all’esame di terza media e di quinta superiore, la maturità.

Ecco dunque i numeri – forniti dall’Ufficio scolastico provinciale – della generazione attualmente sui banchi di scuola. Nel Senese hanno frequentato quest’anno una scuola statale 32.343 studenti, dei quali 10.155 (un terzo) in istituti del capoluogo: precisamente sono 4.008 quelli dell’infanzia, 9.475 sono alle elementari, 6.822 alle medie e 12.038 gli iscritti alle superiori. A questi si aggiungono 1.331 studenti delle scuole paritarie, di cui 842 a Siena, più gli adulti iscritti a corsi di primo e secondo livello.

Tornando agli esami alle porte, dei complessivi 4.331 ragazzi per i quali si allungano i tempi con la prova finale, 2.282 faranno l’esame di terza media e 2.049 la maturità; alle scuole paritarie del primo grado sono 19 i ragazzi da esame e 15 quelli delle superiori private.

Quando scatteranno gli esami? Per il primo ciclo (terza media), il Ministero dell’Istruzione ha stabilito la data del 30 giugno entro al quale svolgere gli esami (entro il 30 giugno); dopodiché ogni scuola decide il suo calendario specifico. Sono previste come sempre tre prove scritte, di italiano, matematica e lingue, seguite da un colloquio.

Per il secondo grado (quinta superiore), il Ministero dell’Istruzione e del merito ha definito calendario e modalità di svolgimento dell’Esame di Stato: la prima prova scritta sarà mercoledì 18 giugno, dalle 8.30, con durata di sei ore; la seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica - quella specifica dell’indirizzo –, sarà giovedì 19 giugno, con durata prevista nei quadri di riferimento; la terza prova scritta, infine, sarà mercoledì 25 giugno, con inizio alle 8.30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Quindi gli orali. I colloqui potranno iniziare a decorrere da lunedì 23 giugno, tuttavia, la data esatta di inizio dei colloqui varia da scuola a scuola, poiché ogni commissione stabilisce autonomamente il proprio calendario. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione assegnata alla classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione alla classe. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili da alcuni giorni le commissioni dell’Esame di maturità.

Paola Tomassoni