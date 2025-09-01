Pd: "Giusto parlare di area vasta, ma Siena non sia arrogante"

Rilanciato nei giorni scorsi dal Movimento civico senese, e non solo, torna nel dibattito politico il tema della ’Grande Siena’. Ora interviene il Pd comunale (nella foto la segretaria Rossana Salluce) che "accoglie con serietà e attenzione ogni proposta volta a rafforzare il ruolo della nostra città all’interno dell’area vasta, ma diciamo con altrettanta chiarezza che non possiamo condividere né i toni né i contenuti con cui l’attuale amministrazione comunale sta rilanciando l’idea di una “Siena capoluogo”".

Per il Pd, "l’area vasta non è un terreno di conquista, ma uno spazio da costruire attraverso la cooperazione tra territori. L’atteggiamento con cui il Comune di Siena sta cercando di imporre la propria centralità, presentandosi di fatto come “capoluogo padrone”, rischia di minare sul nascere qualsiasi progetto di integrazione istituzionale con i comuni contermini. Non è con logiche verticistiche o autoreferenziali che si costruisce una leadership credibile".

"L’area vasta – osserva il Pd – ha bisogno di un modello di governance partecipato, in cui Siena possa sì giocare un ruolo guida, ma come elemento di equilibrio e servizio, non come vertice che accentra e decide da solo. Il Pd crede in una Siena protagonista, ma rifiuta una Siena arrogante. Serve una classe dirigente capace di ascoltare, costruire alleanze, elaborare proposte concrete e inclusive. Il tempo delle dichiarazioni d’immagine è finito".