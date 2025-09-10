Paura: incidente sul lavoro. Cade per molti metri ma è salvo. Auto fuoristrada sulla Cassia

di Massimo CherubiniIncidente sul lavoro ieri a mattina, intorno alle 9.50, a Montepulciano, nelle vicinanze della Sr 454, dove un operaio di 38 anni è rimasto ferito dopo la caduta da un’impalcatura. Un volo di circa 5 metri. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato trasportato in codice 2 alle Scotte grazie anche all’intervento dell’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Misericordia di Montepulciano, le forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl. Una ditta esterna stava facendo dei lavori quando si è verificata la caduta.

C’è stato poi, ma questo lunedì, un fuori strada impressionante con un 26enne e un minorenne trasportati con Pegaso al Cto di Careggi e al Meyer di Firenze. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio al chilometro 180 della Cassia, direzione Siena. Siamo poco dopo il bivio per Bagno Vignoni e quello che conduce nel cuore della Val d’Orcia.Un Fiat Punto con cinque persone a bordo, una intera famiglia di stranieri residenti in un paese della zona, dopo aver affrontato una curva è andata fuori dentro finendo la sua corsa, a velocità comunque moderata, contro una pianta. Due dei cinque occupanti, il conducente e chi viaggiava al suo fianco, sono rimasti feriti in modo serio. Gli altri tre se la sono cavata con leggere escoriazioni. L’impatto poteva avere conseguenze ancor più gravi se, come detto, fosse avvenuto a velocità elevata. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme e portare i primi soccorsi ai feriti.Sul posto sono giunti, in breve tempo, i sanitari del 118, le ambulanze delle Misericordia di Abbadia San Salvatore e di Montalcino, i carabinieri di San Quirico e quelli della compagnia ilcinese e i vigili del fuoco. Per consentire i primi soccorsi medici, e il successivo trasferimento dei due feriti su Pegaso, la Cassia è stata chiusa al traffico. Il tempo necessario per eseguire le operazioni di soccorso, ma inevitabile è stato il formarsi di una lunga coda di auto nei due sensi. Mentre Pegaso è partito verso Firenze, dove i due feriti sono stati ricoverati in codice rosso a Careggi e al Meyer i carabinieri della compagnia di Montalcino hanno proceduto ad eseguire i rilievi del caso.