Parcheggio multipiano. Le richieste dei cittadini: "Più sicurezza e pulizia"

Dopo settimane di segnalazioni e un articolo pubblicato La Nazione che ha portato all’attenzione le criticità del parcheggio multipiano Arnolfo, situato sotto Via Bilenchi, una piccola rappresentanza del gruppo di iniziativa popolare ParkArnolfo ha avuto modo di incontrare il consigliere comunale di maggioranza Roberto Bilenchi e il vicesindaco Marco Speranza. Durante l’incontro sono state ribadite le principali richieste degli utenti: maggiore pulizia, attualmente è in condizioni definite "indecorose" e l’installazione di telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che utilizzano la struttura. Tuttavia, le risposte ricevute non sono risultate soddisfacenti. "Una piccola rappresentanza del gruppo ha ricevuto rassicurazioni circa l’impegno nell’immediato, da parte del Comune, per migliorare le condizioni del parcheggio multipiano. Non siamo, comunque, soddisfatti. La situazione di degrado e pericolo non è più tollerabile. Ai referenti dell’amministrazione è stata consegnata una lista di richieste, urgenti e meno urgenti, per garantire sicurezza, decoro ed efficienza agli utenti del parcheggio", si legge in una nota diffusa dal gruppo. Il Comune, da parte sua, ha espresso la volontà di agire, come riferito dallo stesso gruppo. "Le richieste che abbiamo fatto potranno essere solo parzialmente accolte, a detta del Comune, in quanto la carenza di fondi e l’attuazione di un progetto di riqualificazione più ampio (nell’arco, però, di alcuni anni) limitano la possibilità di dare risposte concrete e immediate". Un segnale di apertura arriva dal sindaco Piero Pii, che ha promesso, a detta del gruppo di cittadini, un incontro pubblico con tutti gli utenti del parcheggio nelle prossime settimane. "Gli utenti aspettano di essere convocati per poter ribadire il disagio quotidiano nell’affrontare ogni giorno le corsie sporche e pericolose del parcheggio, e per poter chiedere che non tra anni, ma domani, si possa stare sicuri in quegli spazi apparentemente abbandonati". L’incontro rappresenta un primo passo nel dialogo tra cittadini e amministrazione, ma la richiesta di interventi immediati resta alta, così come la preoccupazione per la sicurezza e il decoro di uno degli snodi fondamentali della viabilità urbana di Colle.

