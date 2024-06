Palio: Zio Frac, lieve infortunio. Bellocchio: "Sta bene ma ha due punti di sutura"

Siena, 23 giugno 2024 – Colpo di scena: Zio Frac, il cavallo che ha vinto l’ultima Carriera, il 2 luglio non sarà al canape. Per via di un banale infortunio che si è verificato ieri mattina "mentre si trovava nella giostra. Era carico, brillante ed è scivolato provocandosi un’abrasione alla spalla. Gli sono stati applicati due punti di sutura", spiega Bellocchio che allena il barbero. "Sta più che bene – aggiunge – i punti sono superficiali ma è chiaro che deve effettuare delle terapie antibiotiche e antinfiammatorie. Porterò la documentazione ai veterinari, poi farò quello che mi dice il Comune. Non so se verranno loro a vederlo oppure devo portarlo io per la visita". L’articolo 10 del Protocollo equino prevede infatti che una volta concluso l’addestramento serve la giustificazione sanitaria di veterinario comunale o commissione tecnica per evitare di saltare l’annata e non potersi iscrivere all’Albo 2025.

Zio Frac con Bellocchio e i veterinari al Ceppo

Una doccia fredda per chi, ancora, si domandava se fosse possibile comporre un lotto con le altre punte che ieri erano state presentate al Ceppo. A partire da Tale e quale ma anche il biondo Remorex. E magari Anda e Bola, atteso oggi. L’infortunio a Zio Frac, dunque, sembra portare inevitabilmente verso un gruppo di mezzosangue di medio livello – Viso d’angelo, Ungaros, Veranu, Zenis e Tabacco i più chiacchierati – con diversi inserimenti. Forse addirittura cinque, se Vitzichesu non dovesse convincere all’alba. Si fanno fra gli altri i nomi di Akida e di Zeuri, di Benitos e Criptha, di Zentiles.

"Quest’anno sono in cassa integrazione come fantino – scherzava Carburo ieri mattina riferendosi alla squalifica – , io li porto perfetti poi decideranno. Chiosa vince e Diocleziano? Cavalli maturi, non creano problemi. Ci possono stare. Però Chiosa ha fatto il palio di Castiglion Fiorentino il 16 giugno, correre una Carriera ora... è un cavallo che promette bene. Mi scoccerebbe anche". Quanto a Tale e quale "non ci offendiamo se non lo prendono. Non ci siamo offesi gli anni passati, figurati adesso. Me lo sono goduto, l’ho impiegato io prima di farlo invecchiare nel box. Anche lui era a Castiglion Fiorentino, siamo caduti al canape e Tale alla fine ha rifiutato un po’ la mossa". Ieri alle visite al Ceppo sono mancati solo Bombers, Epidemico e Bide Tue.