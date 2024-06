Palio: Scompiglio, obiettivo vittoria. "Correre senza la rivale? Bene, ma non mi sono chiuso porte"

Siena, 23 giugno 2024 – “C’è il rischio che si faccia un solo giorno di prove di notte per via del meteo? Sarà con gli esperti e se possibile anche con gli altri cavalli, ora si deve pensare a fare il Palio", risponde pratico Scompiglio. E se ieri mattina si ipotizzava che in un eventuale lotto senza Zio Frac, Anda e Bola e Tale e quale i big potevano diventare magari Viso d’angelo, Tabacco, Ungaros o Zenis il fantino frenava: "Penso che non sia possibile levarli tutti. Poi sarebbero necessari tanti inserimenti. Vediamo come si arriva in fondo. Ci sarà comunque sempre il meglio e il peggio in tutti i lotti". Il suo obiettivo, visto che da un po’ di anni non succede, resta "alzare il nerbo". Forte e chiaro.

PREVISITE, I VIDEO:

Scompiglio non intende influire sulla scelta dei cavalli?

"Non voglio farmi un’opinione su uno o sull’altro, fossilizzandomi su un nome. Quanto alle Contrade so dove posso andare a montare, vedremo le situazioni che si creano".

Con il Bruco un bel rapporto.

"Ottimo, sono contento. Un obiettivo della Contrada è cercare di fare la massima prestazione. E io la penso come loro".

Un ritorno nella Lupa?

"Hai voglia, ho la fortuna che dove sono stato ho lasciato un buon ricordo. E il popolo mi accoglie con affetto".

Correre senza la rivale al canape.

"Se mi capita, sarebbe la prima volta da chissà quanto. Però non mi voglio creare delle aspettative. Nel senso che magari mi metto in testa di andare in una Contrada e poi la situazione non si crea. Va a finire che con la testa non sei concentrato e invece voglio esserlo per centrare l’obiettivo".

Civetta e Leocorno: sempre più vicino al Leocorno?

"Rispetto agli altri anni che ero più spostato da una parte, adesso la situazione della Civetta è aperta. Ci posso montare. Non mi sono chiuso niente, ripeto".

Cosa non deve fare in questi giorni una diri genza a Scompiglio? Pressioni?

"Non ho tali pretese, sono fortunato ad essere in questa situazione. Vanno bene le pressioni, ho lavorato tutta la vita per averle. Sarà male quando non ci saranno più".

Ha sempre ragione Bastiano che questa Carriera non esce da Scompiglio o Tittia?

"Dipende dal canape, da tante cose. Tutti possono vincere quando corrono. Ad agosto ha vinto lo scosso, non sottovaluto niente e faccio il mio percorso".

La tua compagna Ilaria ti ha dato consigli utili?

"Condividiamo tante cose, mi fa riflettere su molte situazioni. Non è scontato in una coppia ma è normale. Abbiamo punti di vista in comune e quando non è così è uno spunto per poi condividere".

L’assegnazione la guardi a casa?

"Certo".

Un solo cellulare?

"Sì, sempre stato lineare. Penso che in questo lavoro, come nella vita, le bugie alla fine vengono fuori. E la schiettezza paga".